Поліцейські викрили виробництво марихуани та вилучили наркотик вартістю 300 тисяч гривень

Вирощував, обробляв та заготовлював — житель Маріуполя організував на своєму подвір’ї повний цикл виготовлення марихуани в особливо великих розмірах. Поліція виявила у нарковиробника саджанці, сухі кущі конопель та вже готову до вживання наркотичну речовину. Крім того, у фігуранта вилучено зброю та бойові припаси.

Під час розслідування кримінального провадження щодо збуту наркотиків в Маріуполі (ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України) співробітники управління протидії наркозлочинності та детективи поліції Донецької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вийшли на виробника марихуани.

У рамках кримінального провадження поліцейські провели обшук у домоволодінні 43-річного підозрюваного. У чоловіка вилучено 3 кг канабісу різної стадії готовності, що свідчить про безперервний процес виробництва наркотиків. Вартість вилученого сягає 300 тисяч гривень за цінами «чорного» ринку.

Встановлено, що зловмисник власноруч виготовляв великі партії наркотику.

Поліція виявила розфасовані запаси з минулорічного врожаю, а також висушені гілки конопель. Розміри наркосировини вражають – до 2 метрів заввишки. Крім того, фігурант вже розпочав новий сезон вирощування нарковмісних рослин. У нього вилучено посіви у горщиках.

Для охорони нарковиробництва чоловік мав пістолет, також у нього вилучено бойові набої.

Усе вилучене спрямовано на експертизу, після якої факту буде надано остаточно правову оцінку.