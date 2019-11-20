Поліцейські викрили «закладчика» амфетаміна

18-річний чоловік робив схованки з наркотичною речовиною по всьому місту, після чого передавав координати «замовлення» клієнтам. Поліцейські вилучили у «бізнесмена» 19 згортків з амфетаміном. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Вчора, 22 листопада, підозрілого перехожого помітили бійці роти поліції особливого призначення.При перевірці документів правоохоронці з’ясували, що юнак має при собі згортки з наркотичною речовиною.

Для документування факту протиправної діяльності чоловіка на місце виїхала слідчо-оперативна група Приморського відділення поліції. Так, у кишені та рюкзаку парубка поліцейські виявили 19 згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Маріуполець пояснив, що замовляв наркотик через телеграм-канал, фасував його на дрібні згортки та «закладував» по місту. Коли отримував гроші від покупців, надсилав їм геолокаціюнаркозамовлення.

Попередньо за фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 307 Кримінального Кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Поліція звертається до громадян, якщо Ви знаєте місця, де здійснюється продаж наркотиків або людей, які займаються розповсюдженням небезпечних речовин,повідомте про це за номером «102». Анонімність гарантуємо!

Пам’ятайте, легких наркотиків не буває! Не залишайтеся осторонь чужої біди та проблеми. Можливо Ваш дзвінок врятує чиєсь життя чи Ви попередите розповсюдження наркотиків серед дітей та молоді.