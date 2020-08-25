Поліцейські викрили злочинну групу за підозрою у скоєнні серії майнових злочинів

Поліцейські викрили злочинну групу, до якої входили двоє раніше засуджених за вчинення майнових злочинів місцевих мешканців, 1987 та 1994 років народження. На даний час перевіряється інформація щодо причетності осіб до скоєння 9 крадіжок на території приватного сектору у Лівобережному районі.

Правоохоронці декілька тижнів йшли по сліду зловмисників та розшукали їх. Встановлено, що правопорушники звертали увагу на будівлі з відкритими вікнами та проникали до них, у той час, поки власників не було вдома. З помешкань забирали побутову техніку та гроші. Крадене продавали, а виручені кошти витрачали на власні потреби.

За фактами розпочато кримінальні провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Досудове розслідування триває.