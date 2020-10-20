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Поліцейські викрили зловмисника, який позбавив життя 45-річного чоловіка

Опубликовано 21 Окт 2020

photo_2020-10-20_16-43-12До поліції надійшло повідомлення, що у місцевій лікарні помер чоловік, якого було госпіталізовано з численними травмами. Правоохоронці встановили особу, яка спричинила загиблому смертельні тяжкі тілесні ушкодження. Зловмиснику оголошено про підозру. Триває досудове розслідування.

Слідством Кальміуського відділення поліції встановлено, що напередодні загибелі 45-річний маріуполець разом із двома товаришами вживав алкогольні напої. Один з приятелів запідозрив чоловіка у крадіжці мобільного телефона та почав його бити.

Наступного ранку потерпілий не прийшов до тями, тоді опонент викликав швидку медичну допомогу. Декілька днів чоловік перебував у лікарні в тяжкому стані та помер від отриманих травм.

33-річному фігуранту було оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Іллічівським районним судом останньому вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинений злочин зловмисникові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

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