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Поліцейські вилучили 10 літрів сурогату алкоголю

Опубликовано 18 Янв 2018

viber image1Співробітники поліції виявили 2 розважальні заклади, де наливають клієнтам алкоголь невідомого походження.

Співробітники поліції Центрального відділу разом із міською адміністрацією провели профілактичний рейд по розважальним закладам, які знаходяться на ринку «Юмовіла» в Центральному районі.

Поліцейськими було відпрацьовано 2 заклади, які реалізували сурогати алкоголю.

Всього було вилучено 10 літрів самогону.

За фактами правопорушень були складені адміністративні протоколи за ч.1 ст.176 (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо ви володієте інформацією про незаконний продаж алкогольних напоїв, повідомляйте на лінію «102». Конфіденційність гарантована.

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