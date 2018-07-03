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Поліцейські вилучили 2 гранати в курортному селищі Урзуф

Опубликовано 03 Июл 2018

1507101912_granata_uchebnayaБоєприпаси були знайдені в урні робітником комунальної служби. Правоохоронці знешкодили  небезпечні предмети. Загрози для відпочиваючих немає.

На лінію 102 звернулася мешканка Мангушського району, яка повідомила, що знайшла 2 гранати в урні для сміття під час прибирання курортного селища.

На місце події негайно було спрямовано слідчо-оперативну групу та вибухотехників.

Правоохоронці виявили 2 корпуси гранати «Ф-1» без запалів до них та перевірили територію на наявність інших вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки вилучили та знешкодили боєприпаси, загрози для відпочиваючих немає.

Наразі поліцейські встановлюють власника небезпечних предметів.

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