Поліцейські вилучили 2 гранати в курортному селищі Урзуф

Боєприпаси були знайдені в урні робітником комунальної служби. Правоохоронці знешкодили небезпечні предмети. Загрози для відпочиваючих немає.

На лінію 102 звернулася мешканка Мангушського району, яка повідомила, що знайшла 2 гранати в урні для сміття під час прибирання курортного селища.

На місце події негайно було спрямовано слідчо-оперативну групу та вибухотехників.

Правоохоронці виявили 2 корпуси гранати «Ф-1» без запалів до них та перевірили територію на наявність інших вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки вилучили та знешкодили боєприпаси, загрози для відпочиваючих немає.

Наразі поліцейські встановлюють власника небезпечних предметів.