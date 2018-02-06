Поліцейські вилучили 380 літрів фальсифікованої продукції

Загальна сума вилученого нелегального алкоголю склала більше 26 тисяч гривень.

6 лютого дільничні офіцери поліції Центрального відділу та Лівобережного відділення поліції разом із представниками громадськості провели профілактичний рейд 4 питними закладами Лівобережного району, у трьох з яких виявили порушення законодавства України у сфері реалізації алкогольної продукції.

Так, в одному з закладів правоохоронці виявили та вилучили 380 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв. Загальна сума вилученого склала більше 26 тисяч гривень.

За даним фактом було складено адміністративний протокол за ст.177-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).

У двох інших «наливайках» було виявлено факт реалізації сурогату алкоголю відвідувачам кафе та вилучено близько 18 літрів самогону.

У відношенні правопорушників складено адміністративні протоколи за ст.176 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення).

Співробітники поліції Маріуполя будуть і надалі проводити рейди по торговим об’єктам міста, з метою виявлення фактів продажу нелегальних алкогольних та тютюнових виробів. Якщо Ви володієте інформацією з цього приводу, обов’язково повідомте про правопорушення на лінію «102».