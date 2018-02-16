Поліцейські вилучили 6 пакетиків та 2 пляшки з наркотичною речовиною

Сусідів повідомили, що з квартири постійно чутно плач дитини, крики та сварки. Приїхавши за викликом, поліцейські виявили великий запас наркотику невідомого походження.

До співробітників Лівобережного відділення поліції звернулись мешканці одного з будинків. Громадяни повідомили, що з однієї квартири постійно чутно крики та плач дитини. Для з’ясування обстановки в родині поліцейські ювенальної превенції виїхали на адресу.

На час приїзду поліцейських, дитини в квартирі не було. Двері відчинив 32-річний господар напідпитку. З’ясувалось, що квартиру чоловік орендує зі співмешканкою, і саме її син на вихідних приходить у гості.

При огляду приміщення на тумбочці поліцейські запримітили пакет, з якого виднілися шприци. Розкривши підозрілу знахідку, співробітники поліції виявили 6 пакетиків з вологою наркотичною речовиною, 2 півлітрові пластикові пляшки з наркотичною рідиною жовтого кольору та 6 шприців з голками.

Зі слів зловмисника, пакет він знайшов на вулиці і вирішив принести його додому. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. Речові докази були вилучені і направлені на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.