Поліцейські вилучили дітей з двох неблагополучних родин

Інспектори ювенальної превенції Центрального відділу поліції спільно зі співробітниками служби по справах дітей перевірили сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Від оточення безвідповідальних батьків було вилучено 3 дитини.

Під час перевірки на належність умов проживання дітей, було виявлено 2 сім’ї, в яких батьки ведуть асоціальний спосіб життя.

В одній з сімей 34-річна мати сама виховує 7-річну доньку. Під час перевірки дитина знаходилася із тіткою. Як виявилося, мати дівчинки зловживає алкогольними напоями, не працює та рідко буває вдома. Наразі поліцейські встановлюють місцезнаходження жінки.

У другій родині навпаки, 40-річний батько виховує двох доньок, 7 та 6 років. На час перевірки чоловіка не було вдома, діти самі господарювали в буднку. Чоловік теж зловживає алкоголем та ніде не працює.

В обох родинах діти не мають належних умов для повноцінного розвитку. За рішенням комісії дітей було вилучено з родин. Наразі вони обстежуються в місцевій лікарні.

Співробітники ювенальної превенції роблять все, щоб уберегти неповнолітніх від життя в неналежних умовах. Батьки зобов’язані бути уважними та відповідальними, приділяти більше уваги своїм дітям та їхнім проблемам. Якщо подолати життєві труднощі самостійно не виходить, то потрібно звертатися за допомогою до фахівців.