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Поліцейські вилучили гранату біля багатоповерхівки

Опубликовано 06 Фев 2018

Мариуполь граната 06.02.18Вибухонебезпечний предмет виявили співробітники комунальної служби під час прибирання вулиці. Поліцейські ретельно обстежили прилеглу територію. Наразі боєприпас вилучено, загрози немає.

На лінію «102» надійшло повідомлення про те, що у траві на подвір’ї багатоповерхового будинку знайшли гранату.

На місце негайно виїхали співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Поліцейські вилучили гранату РГД-5 без запалу, а також перевірили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Більше загроз не виявлено.

Наразі співробітники поліції встановлюють походження боєприпасу.

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