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Поліцейські вилучили марихуану у пасажира поїзду

Опубликовано 04 Дек 2017

24323996_1961898560746128_863732789_oМешканець Дніпропетровської області привіз наркотик з собою до Маріуполя. Чоловіку загрожує до  3 років позбавлення волі.

У ході несення служби на залізничному вокзалі співробітники Центрального відділу поліції зупинили чоловіка для перевірки документів.

З’ясувалось, що 36-річний чоловік приїхав до міста з іншої області у відрядження у робочих справах. А у дорожній сумці привіз згорток з марихуаною і пристрій для паління. Усі незаконні речі поліцейські вчасно виявили та вилучили.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі до 3 років.

 

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