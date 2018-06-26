Поліцейські вилучили марихуану у перехожого

В ході проведення оперативно-профілактичної операції «Мак» наряд патрульної поліції разом зі співробітниками карного розшуку Приморського відділення поліції зупинили невідомого для перевірки документів.

Ним виявився 26-річний місцевий мешканець, у якого в ході проведення поверхневого обшуку поліцейські виявили згорток конопель, який чоловік зберігав у кишені шортів.

Зі слів зловмисника, наркотичну речовину йому дав незнайомий чоловік.

Вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.