Спецоперація по запобіганню фактів бракон’єрства «Нерест-2018» розпочалася з 27 квітня і триватиме до 9 червня. Поліцейські спільно з рибінспекціє проводять рейди по місцях стихійної торгівлі та здійснюють спільні патрулювання на катері по узбережжю Азовського моря.

Так, поліцейськими було виявлено 87 фактів незаконного вилову риби в особливо великих розмірах. Під час заходів виявлено 103 правопорушника, до 93 з них були складені адміністративні протоколи за ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил використання об’єктів тваринного світу). Санкція статті тягне за собою накладання штрафу від 510 до 1530 гривень.

Поліцейські вилучили майже 300 кг незаконно виловленої риби на ринках та місцях стихійної торгівлі. Крім того, було вилучено більше 160 знарядь вилову, таких як рибальські сітки та інше.