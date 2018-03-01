Поліцейські вилучили набої у місцевого мешканця

Чоловік знайшов 31 патрон у сміттєвому контейнері та мав намір продати знахідку якомога вигідніше.

У ході несення служби на території автостанції співробітники Приморського відділення поліції зупинили чоловіка для перевірки документів. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець.

У ході поверхневого обшуку, у кармані чоловіка поліцейські виявили та вилучили пакет з набоями калібру 7,62 мм у кількості 31 штук. Зловмисник повідомив, що знайшов набої у сміттєвому контейнері наприкінці лютого цього року. Вирішив не повідомляти про це у поліції, а хотів продати чи обміняти небезпечну знахідку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.