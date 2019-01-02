Поліцейські вилучили наркотики в двох маріупольців

Перехожі йшли вулицею міста із наркотиками. Правоохоронці виявили в чоловіків заборонені речовини та відкрили кримінальні провадження.

Під час несення служби на території Лівобережного району увагу слідчо-оперативної групи Лівобережного відділення поліції привернув невідомий. Чоловік помітно нервували та озирався навколо себе.

В ході проведення стандартної перевірки було встановлено місцевого мешканця, 1986 року народження. В кишені у якого було виявлено згорток з кристалоподібною речовиною білого кольору, ймовірно наркотиком.

Також дільничні офіцери Лівобережного відділення поліції зупинили невідомого для проведення стандартної перевірки. Так в ході огляду в чоловіка було виявлено згорток з канабісом. Все вилучене направлено на експертизу.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального Кодексу України ( Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.