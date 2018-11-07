Поліцейські вилучили партію метадону, вартість якої 120 тисяч гривень

50 згортків нарковмісної речовини загальною вагою у 50 грамів виявили оперативники серед продуктів харчування у пакеті перехожого. Слідчі дії тривають.

В ході несення служби увагу співробітників карного розшуку Центрального відділу поліції привернув невідомий. Чоловік ніс у руках великий пакет, крім того, помітно нервував та озирався.

Під час стандартної перевірки поліцейські встановили особу невідомого. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець, в пакеті якого було виявлено та вилучено 50 пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно метадоном.

Все вилучене спрямовано на експертизу.

Наразі поліцейські встановлюють, як наркотична речовина потрапила до затриманого.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.