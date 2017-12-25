Поліцейські вилучили психотропні пігулки і 5 згортків з марихуаною

Згортки з висушеними коноплями мав при собі перехожий парубок, а пасажир авто перевозив пігулки, що є прекурсором, разом із шприцом з залишками наркотику. Чоловікам загрожує до 3 років позбавлення волі.

Під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання Лівобережного району співробітники сектору превентивної діяльності разом із патрульною поліцією зупинили чоловіка для перевірки документів.

У молодика, якому тільки-но виповнилось 18 років, правоохоронці виявили та вилучили 5 згортків з подрібненими коноплями. Зі слів зловмисника, наркотик хотів використати в особистих цілях.

Того ж дня поліцейські Лівобережного відділення зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху.

Увагу правоохоронців привернув пасажир автівки. Ним виявився 36-річний чоловік, який перевозив із собою 10 психотропних пігулок і шприц із залишком наркотичної речовини.

За фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.