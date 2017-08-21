Поліцейські вилучили у чоловіка набої

Більше 50 набоїв до мисливської зброї вилучили маріупольські поліцейські в ході огляду домоволодіння жителя Приморського району. За незаконне зберігання боєприпасів чоловіка очікує кримінальна відповідальність.

Так, в ході обшуку домоволодіння підозрюваного маріупольські правоохоронці виявили, а потім вилучили 50 набоїв калібром 5,6 мм для малокаліберної мисливської рушниці, які чоловік зберігав у своєму сейфі.

Що стосується особи зловмисника, то ним виявився чоловік 1958 року народження , який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Чоловік пояснив, що довгий час займається полюванням, набої для своєї рушниці придбав на ринку, а про те, що зберігає у себе вдома небезпечні предмети — ніколи не замислювався, тому і не повідомив про цей факт поліцейських.

Боєприпаси вилучено та направлено балістичну експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 «Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї» Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

В той же час згідно ч.3 — особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Нагадуємо, на території Донеччини триває місячник добровільної здачі зброї. Мета заходу – добровільне роззброєння мешканців з подальшим звільненням від кримінальної відповідальності. Це дозволяє не тільки боротися з нелегальним обігом небезпечних предметів на території регіону, а й перешкоджати її витоку на мирну територію України.

В рамках проведення місячника громадяни можуть як позбутися зброї, що зберігається без дозвільних документів, так і перереєструвати її на себе на законних підставах.

Про всі факти можливого зберігання нелегальної зброї просимо повідомляти на лінію «102». Профілактичний захід триватиме до 31 серпня 2017 року.