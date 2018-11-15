Поліцейські вилучили у двох маріупольців понад кілограм канабісу

Наркотичну речовину двоє мешканців ховали у себе вдома. Правоохоронці знайшли більше ніж півкілограма марихуани у кожного.

Співробітники Лівобережного відділення поліції отримали оперативну інформацію, що один з місцевих мешканців зберігає у себе вдома наркотичні речовини. На місце було спрямовано співробітників карного розшуку та слідчо-оперативну групу Лівобережного відділення поліції.

В ході проведення санкціонованого обшуку в будинку 33-річного чоловіка поліцейські виявили 2 скляні банки заповнені канабісом, які зловмисник ховав на кухні. Також понад півкілограма марихуани вилучили оперативники з квартири 19-річного мешканця.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.