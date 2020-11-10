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Поліцейські вилучили у мешканця Маріуполя кілограм канабісу

Опубликовано 12 Ноя 2020

Мариуполь кілограм канабісу 12.11.20 1Під час обшуку працівники Приморського відділення поліції виявили у будинку 47-річного чоловіка наркотичну речовину у великих розмірах.

Висушені коноплі вагою близько 1 кг було вилучено та направлено на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

За зберігання забороненої речовини зловмисникові загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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