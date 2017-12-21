Поліцейські вилучили у мешканця сусідньої області метадон та зерна конопель

Наркоперевізник був затриманий на залізничному вокзалі з трьома пакетиками наркотиків.

Перехожий привернув увагу співробітників Центрального відділу поліції, які охороняли громадський порядок на вокзалі, тим, що намагався уникати з ними зустрічі. Поліцейські зупинили підозрілого чоловіка для перевірки документів.

Ним виявився 27-річний мешканець Запорізької області. При поверхневому огляді у кишені куртки поліцейські виявили та вилучили 3 пакетика з наркотичними речовинами.

У першому згортку знаходилась наркотична речовина білого кольору, ймовірно, метадон. А у двох інших — зерна конопель.

Зловмисник не зміг чітко пояснити, де взяв наркотики, переконуючи, що знайшов їх на вулиці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до 3 років позбавлення волі.