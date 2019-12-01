Поліцейські вилучили у місцевого мешканця майже 7 кг канабісу

Правопорушник зберігав наркорослини у себе вдома. Враховуючи особливо великий обсяг наркотику, чоловікові загрожує кримінальна відповідальність, а саме покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Дільничні офіцери Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що один з мешканців району зберігає у себе вдома коноплі.

Під час проведення санкціонованого обшуку факт підтвердився. На горищі будинку 45-річного мешканця поліцейські виявили розфасовану по мішках наркотичну рослину. Загальна вага вилученого склала майже 7 кг.

Маріуполець розповів, що вирощував та зберігав їх для власного споживання. Всі вилучені рослини було направлено на експертизу.

Наразі слідчими Кальміуського відділення поліції під процесуальним керівництвом Маріупольської прокуратури №2 громадянинові повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ознаками ч. 3 ст. 309 Кримінального Кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Максимальне покарання – до 8 років позбавлення волі.