Поліцейські вилучили у неповнолітнього наркотики

39 згортків з амфетаміном та екстазі хлопець планував розповсюдити методом закладок, а геолокації схованок відправити замовникам. Наразі поліція встановлює канал надходження наркоречовини до рук неповнолітнього. Відкрито кримінальне провадження.

Військовослужбовці Національної гвардії України спільно з працівниками поліції особливого призначення «Харків» виявили на одній з вулиць молодика, який намагався зробити схованки з невідомою речовиною на поверхні землі.

Для встановлення обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції.

Поліцейські вилучили в 16-річного маріупольця 39 згортків з невідомими речовинами. Останній пояснив, що це амфетамін та екстазі.

Під час бесіди зі слідчим хлопець розповів, що влаштувався наркокур’єром через телеграм-канал – робити схованки з наркотиками.

Наразі всі вилучені речовини спрямовані на проведення експертизи. Поліція встановлює канал надходження наркотиків до рук неповнолітнього.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Триває досудове розслідування.

Поліція закликає громадян повідомляти про факти виробництва, зберігання, поширення чи вживання наркотиків або психотропних засобі за номером 102. Попередити розповсюдження наркотиків та убезпечити молодь можна лише при умові спільної боротьби з наркозлочинністю.