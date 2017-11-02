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Поліцейські вилучили у продавців-нелегалів більше 60 літрів бензину

Опубликовано 12 Ноя 2017

2_2017-11-11_17-35-14У реалізаторів палива, які промишляють торгівлею у невстановлених місцях правоохоронці вилучили бензин. Торгівля велася з рук з фіксованою ціною — 24 гривні за літр. За всіма фактами проводяться перевірки.

В ході проведення оперативно — профілактичного відпрацювання співробітниками Центрального відділу поліції встановлені факти реалізації бензину в невстановлених місцях з рук.

Два реалізатора палива, в різних районах міста здійснювали торгівлю бензином, розлитим в пластикові ємності. У одного вилучено 30 літрів бензину у другого 35 літрів.

Раніше правоохоронці в період відпрацювання за торгівлю з рук у невстановлених місцях затримували 4 жителів Маріуполя які торгували горючими матеріалами, тоді було вилучено понад 500 літрів бензину. Знову затримані торговці раніше притягувалися до адміністративної відповідальності в минулий раз.

Відносно чоловіків зібрані матеріали по ч. 2 ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами».

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