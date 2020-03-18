Поліцейські вилучили у жінки зброю та наркотики

Місцева мешканка зберігала вдома заряджену вогнепальну зброю, пігулки невідомого походження та порошкоподібну речовину. Спецзаходи провели оперативники та слідчі Центрального відділу поліції спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД.

Поліцейські Центрального відділу отримали оперативну інформацію, що 30-річнамешканказберігає у себе вдома наркотики та зброю.

Вчора вранці, 18 березня, за місцем мешкання вказаної жінки був проведений обшук.

В ході заходів поліцейські виявили револьвер та пістолет споряджені набоями, 150 пігулок невідомого походження, а також ємність із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Усе вилучене направлено на експертизу, за результатами якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема і повідомлення про підозру.

Наразі відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та за ч. 1 ст. 311 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів»Кримінального Кодексу України. Максимальне покарання – позбавлення воля на строк від 3 до 7 років.

Триває досудове розслідування.