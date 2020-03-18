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Поліцейські вилучили у жінки зброю та наркотики

Опубликовано 19 Мар 2020

Мариуполь обыск оружие 19.03.20 1Місцева мешканка зберігала вдома заряджену вогнепальну зброю, пігулки невідомого походження та порошкоподібну речовину. Спецзаходи провели оперативники та слідчі Центрального відділу поліції спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД.

Поліцейські Центрального відділу отримали оперативну інформацію, що 30-річнамешканказберігає у себе вдома наркотики та зброю.

Вчора вранці, 18 березня, за місцем мешкання вказаної жінки був проведений обшук.

В ході заходів поліцейські виявили револьвер та пістолет споряджені набоями, 150 пігулок невідомого походження, а також ємність із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Усе вилучене направлено на експертизу, за результатами якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема і повідомлення про підозру.

Наразі відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та за ч. 1 ст. 311 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів»Кримінального Кодексу України. Максимальне покарання – позбавлення воля на строк від 3 до 7 років.

Триває досудове розслідування.

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