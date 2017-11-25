Поліцейські вилучили у жителя Маріуполя небезпечний арсенал

Більше 2500 патронів, 7 гранат і 4 гранатомети зберігав 42 — річний маріуполець. Спецзаходи щодо забезпечення безпеки українців тривають.

Під час проведення оперативно-профілактичної операції, спрямованої на вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин поліцейські отримали інформацію про те, що один з жителів Кальміуського району зберігає за місцем проживання вибухонебезпечні предмети.

За містом мешкання було проведено санкціонований обшук, але огляд квартири не дав позитивних результатів, однак слідчі дії дозволили поліцейським отримати інформацію про ще одно приміщення, до якого має відношення зловмисник.

Провівши огляд домоволодіння були виявлені 6 гранат Ф-1, 1 граната РГД-5, 7 запалів до них, 2 гранатомета РПГ — 26, 2 гранатомета РПГ — 18, 1196 патронів калібром 5,45 мм і 1502 патрона калібром 7,62 мм.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України «Носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу». Покарання, передбачене санкцією статті, — до 7 років позбавлення волі.