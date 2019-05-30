Поліцейські вилучили в двох маріупольців набої

Один з чоловіків сам звернувся до правоохоронців з проханням видати боєприпаси, в іншого їх було вже знайдено самими правоохоронцями.

З повідомленням про небезпечну знахідку до поліції звернувся мешканець Приморського району. Зі слів чоловіка, на одній з вулиць міста він знайшов 80 патронів різного калібру. Боєприпаси було вилучено та направлено на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Після необхідної процедури перевірки — правосвідомого мешканця буде звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 3 ст. 263 Кримінального Кодексу України.

Однак дільничні офіцери Центрального відділу поліції вже самостійно виявили у одного з мешканців набої. В чоловіка було вилучено 37 патронів – і це вже загрожує йому кримінальною відповідальністю.

Закликаємо всіх жителів, які мають інформацію про незаконне зберігання зброї, повідомити про це до найближчого відділення поліції або за номером 102. Також поліцейські нагадують, що згідно з ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України громадяни, які добровільно здали зброю, боєприпаси та вибухівку, звільняються від кримінальної відповідальності.

Поліція наголошує, що незаконне зберігання зброї та боєприпасів тягне за собою кримінальну відповідальність, за винятком випадків, коли громадяни добровільно здають її до територіальних підрозділів поліції в рамках впроваджених заходів. Ті, у кого зброя вилучається поліцейськими примусово, притягуються до кримінальної відповідальності за ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Недобросовісним власникам заборонених предметів загрожує до 7 років позбавлення волі.