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Поліцейські вилучили в маріупольця амфетамін та канабіс

Опубликовано 21 Мар 2019

2wfrfrrgВживши заходів конспірації чоловік заховав наркотики у диван та в пакунок із спеціями. Зловмиснику загрожує до 3 років позбавлення волі.

Поліцейські отримали оперативну інформацію, що один з маріупольців зберігає у себе вдома наркотичні речовини.

На місце було спрямовано дільничних офіцерів та слідчих Лівобережного відділення поліції.

В ході проведення санкціонованого обшуку у будинку чоловіка 1994 року народження було знайдено згортки із марихуаною та кристалоподібною речовиною біло-рожевого кольору, ймовірно амфетаміном.

Все вилучене спрямовано на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

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