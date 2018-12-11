Поліцейські вилучили в маріупольця небезпечні боєприпаси

З метою стабілізації оперативної обстановки щодо незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, розкриття злочинів, скоєних з використанням зброї, припинення діяльності організованих груп та злочинних організацій з 10 грудня до 24 грудня в області проводиться практичний етап оперативно-профілактичної операції «Зброя та вибухівка».

Так, в ході оперативно-профілактичної операції співробітники дозвільної системи Центрального відділу поліції разом із дільничними офіцерами перевірили 54-річного мешканця району, який являється власником зареєстрованої зброї. Під час перевірки у сейфі чоловіка було виявлено та вилучено 37 набоїв, калібру 7,62 мм.

Все вилучене спрямовано на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Закликаємо всіх жителів, які мають інформацію про незаконне зберігання зброї, повідомити про це до найближчого відділення поліції або за номером 102.