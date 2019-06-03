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Поліцейські вилучили в маріупольця пістолет із набоями

Опубликовано 08 Июн 2019

3gtdgЧоловік зберігав зброю та боєприпаси з 2009 року, та тим самим наражав на небезпеку себе та оточуючих. Наразі йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Отримавши оперативну інформацію про те, що один з жителів Центрального  району зберігає у себе

зброю, оперативники Центрального відділу поліції разом із співробітниками кінологічної служби  ГУНП в Донецькій області вирушили на вказану адресу, для проведення санкціонованого обшуку.

Так, правоохоронці виявили та вилучили за місцем мешкання чоловіка предмет, схожий на пістолет та магазин із набоями до нього.

Вилучене направлено на експертизу, а відносно порушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

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