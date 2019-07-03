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Поліцейські вилучили в маріупольця понад 100 згортків амфетаміну

Опубликовано 15 Июл 2019

3rehbgttyjНаркотики було вилучено у 16-річного хлопця. Наразі правоохоронці встановлюють, звідки у молодика взялися такі обсяги наркотичної речовини.

Патрульні поліцейські зупинили для перевірки документів одного з перехожих. Ним виявився місцевий мешканець, 2003 року народження. Під час розмови із правоохоронцями останній зізнався, що має при собі заборонені речовини. Тому, на місце було спрямовано дільничних офіцерів та слідчого Центрального відділу поліції.

В рюкзаку маріупольця знаходилося 122 ампули з порошкоподібною речовиною білого кольору та 1 згорток канабісу. Мешканець зізнався, що це амфетамін.

Наразі все вилучене спрямовано на експертизу.

Попередньо за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

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