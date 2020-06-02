Поліцейські вилучили в місцевого мешканця вогнепальну зброю

Зловмисник незаконно зберігав пістолет, набої та порох. За фактом розпочато кримінальне провадження.

Співробітники відділу кримінальної поліції та слідства Центральногого відділу поліції під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 58-річного жителя вилучили пістолет, 292 одиниці набоїв та 210 грам пороху, які той зберігав у своїй квартирі без передбаченого на те законом дозволу.

Вилучені предмети направили на експертизу.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами слідчі проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадуємо, у разі, якщо Ви маєте інформацію щодо зберігання нелегальної зброї або боєприпасів іншими особами, Ви маєте можливість анонімно повідомити про це на лінію «102».