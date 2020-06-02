Последние новости

Поліцейські вилучили в місцевого мешканця вогнепальну зброю

Опубликовано 04 Июн 2020

aded2c79-294b-43d6-9975-6cd89d4aff68Зловмисник незаконно зберігав пістолет, набої та порох. За фактом розпочато кримінальне провадження.

Співробітники відділу кримінальної поліції та слідства Центральногого відділу поліції під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 58-річного жителя вилучили пістолет, 292 одиниці набоїв та 210 грам пороху, які той зберігав у своїй квартирі  без передбаченого на те законом дозволу.

Вилучені предмети направили на експертизу.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами слідчі проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадуємо, у разі, якщо Ви маєте інформацію щодо зберігання нелегальної зброї або боєприпасів іншими особами, Ви маєте можливість анонімно повідомити про це на лінію «102».

Похожие сообщения

«Шлюб за добу»: маріупольці зможуть розписатися на даху «Мультицентру» вже з 5 червня

Опубликовано 04 Июн 2020

Маріупольці беруть участь в онлайн-фестивалі «AsiaFest»

Опубликовано 04 Июн 2020

У Маріуполі відбудеться виставка відомого українського скульптора

Опубликовано 02 Июн 2020

Маріупольців запрошують стати частиною фестивальної сім’ї «З країни в Україну»

Опубликовано 02 Июн 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-