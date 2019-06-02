Поліцейські вилучили в нетверезого маріупольця гранату

Мало того, що чоловік зберігав вдома боєприпас, так ще й погрожував їм своїй родині. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

По допомогу до поліції звернулась мешканка Кальміуського району. Жінка повідомила, що її чоловік погрожує їй предметом схожим на гранату.

На місце одразу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції, які затримали чоловіка неподалік від його будинку. Ним виявився місцевий мешканець 1967 року народження, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Також, на місце було спрямовано співробітників вибухотехнічної служби ГУНП в Донецькій області, які вилучили в чоловіка гранату із запалом.

Маріуполець повідомив, що боєприпас йому подарували. Наразі слідчі встановлюють, звідки насправді в чоловіка взялася граната.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.