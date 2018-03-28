Поліцейські виявили 18 нелегальних мігрантів

Всього було притягнуто до відповідальності 60 правопорушників, щодо 12 іноземців прийнято рішення про примусове повернення до країни походження.

З метою запобігання та протидії нелегальній міграції та інших порушень законодавства України в міграційній сфері, вже протягом 5 тижнів на території Донеччини проводиться спецоперація «Мігрант».

З початку проведення заходів працівники поліції Маріуполя виявили 60 правопорушників, серед яких 18 іноземців знаходились на території країни нелегально.

Так, співробітники Центрального відділу поліції у ході оперативного відпрацювання території зупинили 44-річного громадянина Вірменії, у ході перевірки документів якого, з’ясувалося, що він порушив міграційне законодавство України.

Щодо нього був складений адміністративний протокол за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України). Крім того, прийнято рішення про примусове повернення його у країну походження із забороною в’їзду на територію України впродовж 5 років.

Співробітники Лівобережного відділення поліції затримали 45-річного громадянина Греції, який знаходився на території країни нелегально. Чоловік більше 3-х місяців торгував на одному з ринків.

Щодо нього був складений адміністративний протокол за ст.203 КУпАП та прийнято рішення щодо примусового повернення до країни походження.

Треба зазначити, що Маріуполь займає одно з перших місць по виявленню правопорушників законодавства України в міграційній сфері у Донецькій області.