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Поліцейські виявили на городі маріупольця посів коноплі

Опубликовано 26 Июл 2019

коноплЗа словами мешканця, нарковмісні рослини він вирощував для власного використання. Загалом правоохоронці вилучили 188 наркорослин.

До працівників Кальміуського відділення поліції надійшла інформація, що місцевий житель на своїй присадибній ділянці вирощує коноплю. Під час перевірки інформація підтвердилась. В ході проведення обшуку, слідчі та оперативники виявили на городі чоловіка посів рослин коноплі, а саме 188 кущів. Чоловік пояснив, що вказані рослини вирощує для власних потреб.

Речові докази вилучено та направлено на дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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