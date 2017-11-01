Поліцейські виявили в маріупольській квартирі боєприпаси

Гранату і 46 патронів вилучили правоохоронці у жителя Приморського району. Проживаючи в багатоквартирному будинку, чоловік зберігав небезпечні предмети в залі на серванті.

Під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання по вилученню з нелегального обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин оперативники отримали від маріупольців інформацію про місцевого жителя, який зберігає вдома небезпечні предмети.

В ході обшуку в квартирі у 46-річного жителя Приморського району в серванті, на одній з полиць поліцейські виявили 46 патронів калібром 7,62 та гранату до підствольного гранатомета ВОГ-25.

Раніше судимий, безробітний господар квартири пояснив, що в 2015 році знайшов згорток з боєприпасами і вирішив залишити їх собі. Чоловік збирався продати знахідку.

Вилучені боєприпаси відправлені на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України «Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, передача або збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадуємо, зберігання небезпечних предметів і вибухових речовин може мати трагічні наслідки, а добровільна видача зброї та боєприпасів дозволяє уникнути кримінальної відповідальності і зберегти життя собі і оточуючим.

Якщо ви маєте інформацію про можливе зберігання нелегальної зброї громадянами, повідомляйте про це на лінію «102». Конфіденційність гарантовано.