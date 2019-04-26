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Поліцейські вийшли на правопорушника по імені дитини

Опубликовано 01 Май 2019

полицияОперативники знайшли свідка, який допоміг встановити обставини конфлікту, під час якого було поранено чоловіка. Маріуполець чув ім’я дитини – це стало єдиною зачіпкою у пошуках правопорушника, який вдарив ножем людину.

До Центрального відділу поліції з лікарні надійшло повідомлення про надання допомоги 27-річному чоловіку з колотими пораненнями грудної клітини.

Чоловік отримав тілесні ушкодження у Великдень під час конфлікту на території  міської лікарні. Під час опитування можливих свідків та очевидців, розшуковці встановили, що правопорушник був з жінкою та дитиною. Один з очевидців сказав, що чув ім’я дівчинки.

В цей день багато маріупольців йшли до церкви з сім’ями і,  маючи приблизні прикмети та ім’я дитини, поліцейські провели поквартирний та подворовий обхід і знайшли чоловіка, схожого за описом.

Ним виявився 38-річний місцевий мешканець, якій розповів, що відпочиваючи на лавочці з сім’єю, зробив зауваження чоловіку за непристойну  поведінку. Це переросло у конфлікт, під час якого він вдарив незнайомця ножем.

Чоловік раніше потрапляв у поле зору поліції і наразі співпрацює зі слідством та надає свідчення.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає покарання — від 5 до 8 років позбавлення волі.

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