Поліцейські Волновахи та військовослужбовці відпрацювали план «Фортеця»

Сьогодні вранці для поліцейських пролунав сигнал тривоги. За легендою, до відділу поліції рухалась група людей, які планують захопити адмінбудівлю. Правоохоронці оперативно прибули по тривозі та спільно з військовослужбовцями ЗСУ, використовуючи спецтехніку, відпрацювали оборону та відбиття нападу.

Прифронтовий Волноваський район – це, перш за все, в рази підвищений ризик того, що оперативний стан може змінитися будь-якої хвилини, а тому поліцейські повинні вміти миттєво пристосуватися до змін, захистивши себе та мирних громадян.

Сьогодні для правоохоронців Волноваської оперативної зони пролунав учбовий сигнал «Тривога». Повністю екіпіровані поліцейські негайно прибули до місця дислокації. За лічені хвилини вони отримали зброю та спецзасоби і зайняли свої позиції. На допомогу також прибули бійці ЗСУ, які спільно з правоохоронцями відпрацьовували навички відбиття нападу на адмінбудівлю. Після чого,особовий склад пройшов стройовий огляд та додатковий інструктаж, який допомагає чітко виконувати всі службові завдання.

- Не зважаючи на те, що територія обслуговування Волноваського відділу поліції одна із найбільших на Донеччині і має десятки прифронтових населених пунктів ситуація у районі контролюється поліцією. Кожен з правоохоронців готовий у будь-який час виконувати бойові завдання, адже ми працюємо за принципом безперервність, — підкреслив начальник поліції Олександр Коломієць.

Нагадуємо, що на території Донеччини тривають спецзаходи з вилучення зброї, боєприпасів та вибухових речовин, тому весь особовий склад поліції працює в посиленому режим несення служби.