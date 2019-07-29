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Поліцейські врятували 47-річного маріупольця від самогубства

Опубликовано 29 Июл 2019

полицияІз порізаною веною чоловікові залишалося жити не більше кількох хвилин. На щастя, поліцейські дуже швидко прибули за викликом та встигли вчасно надати йому медичну допомогу.

У суботу вранці  до поліції зателефонувала стурбована маріупольчанка, яка  повідомила, що її чоловік ймовірно має намір вчинити самогубство. Жінки у цей час не було в місті, тому на допомогу вона викликала правоохоронців.

Дізнавшись адресу маріупольця, на місце виклику негайно виїхала слідчо-оперативна група Приморського відділення поліції.

Двері, що вели до помешкання чоловіка були замкнуті та на дзвінки він не відповідав. На щастя, поліцейським вдалося побачити чоловіка у щілинку в вікні: маріуполець лежав на дивані, а біля нього виднілися плями крові.

Розбивши скло правоохоронці потрапили до помешкання. Як виявилось, чоловік  встиг порізати собі вену на руці та вже знаходився у непритомному стані.

Правоохоронці надали йому першу медичну допомогу та викликали швидку. Наразі із постраждалим все добре, його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Як виявилось, мешканець вирішив покінчити із життям через сварку з родичкою.

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