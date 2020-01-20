Поліцейські вшанували пам’ять захисників Донецького аеропорту

У Маріуполі керівники поліції Донецької області разом з жителями увічнили пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу.

Вчора, біля пам’ятника Воїнам, які віддали життя за Україну, пройшов мітинг-реквієм в пам’ять захисників Донецького аеропорту. Вони стали символом незламності та бойового духу українського війська та отримали прізвисько – «кіборги».

Українські герої захищали аеропорт з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року — 242 дні. В результаті обстрілу бойовиків там загинули близько 200 українських військових, ще пів тисячі отримали поранення.

Вшанувати пам’ять бійців прийшли начальник поліції Донецької області Микола Семенишин із заступниками, керівник поліції Маріуполя Сергій Бичін, військовослужбовці, представники місцевої влади. Присутні взяли участь у заупокійному молебні за загиблими.

На честь захисників Донецького аеропорту пролунали Державний Гімн України та салют.