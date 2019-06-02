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Поліцейські встановили підозрюваного у вбивстві маріупольчанки

Опубликовано 19 Июн 2019

2defreЗа попередньою інформацією, між жінкою та її приятелем виник конфлікт, внаслідок якого підозрюваний вдарив її ножем.  Наразі правоохоронці опитують його та встановлюють повні обставини події. 

Тіло жінки було виявлено сьогодні вранці, біля одного з багатоповерхових будинків Центрального району. На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу. Оглянувши тіло, поліцейські виявили на ньому численні ножові поранення.

Поспілкувавшись із місцевими мешканцями оперативники також встановили, що померла жінка, це місцева мешканка, 1971 року народження.

Крім того, поліцейські знайшли свідків, які розповіли, що напередодні події, бачили між жінкою та ще одним чоловіком конфлікт.  Менш ніж за годину підозрюваного у вбивстві було встановлено, це місцевий мешканець 1971 року народження.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.  Триває досудове розслідування.

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