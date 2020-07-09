Поліцейські встановлюють обставини ДТП

В Маріуполі водій іномарки відволікся на телефон та скоїв наїзд на двох поліцейських, спричинивши їм тілесні ушкодження.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні о 5.00 у Приморському районі Маріуполя. Водій «мерседеса» під час руху, відволікшись на мобільний телефон, скоїв наїзд на дорожній конус, виставлений на проїжджій частині патрульними поліцейськими, далі, продовжуючи рух, зіткнувся з автомобілем «Чери Тиго», що стояв на узбіччі проїжджої частини, після чого наїхав на двох поліцейських Приморського відділення поліції, які в цей час проводили слідчі дії. У результаті дорожньо-транспортної події обидві співробітниці поліції отримали тілесні ушкодження.

Відомості за фактом скоєного правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією — ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція закликає учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись правил дорожнього руху заради власної безпеки та безпеки оточуючих.