Поліцейські встановлюють обставини загибелі двох студентів, які впали з висоти в Маріуполі та Покровську

За попередньою інформацією, 15-річний хлопець і 21-річна дівчина розбилися, вистрибнувши з гуртожитків. Поліція розпочала розслідування обох трагедій.

Сьогодні близько 08.10 до Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в гуртожитку місцевого вишу 21-річна студентка стрибнула з балкону на восьмому поверсі.

Дівчина була доставлена до лікарні, однак травми виявилися несумісні з життям.

Приблизно в цей самий час аналогічне повідомлення надійшло до поліції Маріуполя. У Приморському районі 15-річний хлопець загинув, випавши з вікна 5 поверху.

Поліцейські встановлюють причини та обставини загибелі молодих людей. Попередня кваліфікація обох подій — ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».