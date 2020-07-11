Поліцейські з дружнім візитом відвідали «Республіку Пілігрим»

Тривалий час поліцейські області опікуються вихованцями центру дитячої реабілітації. Наразі в закладі проживають 35 хлопців та дівчат різного віку – всі вони потребують особливого піклування та людського розуміння. Цього разу діти отримали від поліції спортивний інвентар, слова підтримки та позитивний настрій.

Очільник поліції Донеччини Микола Семенишин разом із тимчасово виконуючим обов’язки начальника поліції Маріуполя Віталієм Бортнюком відвідали вихованців «Республіки Пілігрим», щоб підтримати дітей, вручити їм подарунки – спортивний інвентар, та запросити до Урзуфа, де всі зможуть не тільки відпочити на морському узбережжі, а ще й пограти у футбол.

Під час спілкування з керівництвом закладу начальник поліції області зазначив, що спорт сприяє не тільки фізичному розвитку дитини, а й її соціалізації та адаптації в суспільстві. Залучення молоді до спортивних заходів не просто забезпечить її корисне дозвілля й здоровий спосіб життя, а й допоможе відчути себе причетними до справи, позначеної єдиною метою – перемагати. Ще одним приємним сюрпризом для дітей стане візит до реабілітаційного центру кінологів та їхніх чотирилапих напарників.

Змістовною частиною зустрічі поліцейських та дітей стала екскурсія закладом дитячої реабілітації, яку для гостей провів керівник благодійного фонду «Пілігрим» Геннадій Мохненко. Також він розповів про особливості впровадженої в діяльність центру навчально-виховної системи, яка передбачає повноцінний освітній процес, заснований на індивідуальному підході до кожного учня. Так, за 19 років існування центру реабілітацію пройшло більше 4 000 дітей, які згодом знайшли своє місце в суспільстві.

Найважливішим аспектом в організації перебування вихованців у стінах закладу є те, що окрім створених комфортних умов вони відчувають родинне піклування та особливий підхід до себе з боку педагогічного персоналу. У кожного з них складна доля, тому важливим вихователів є прояв людяності та глибокого розуміння проблем цих особливих дітей.