Поліцейські запобігли збуту великої партії наркотиків

У Маріуполі поліцейські викрили торговця наркотичними і психотропними речовинами в особливо великому розмірі. У зловмисника вилучено амфетамін, PVP і канабіс, а також приладдя для їх фасування. Загальна вартість вилучених наркотиків сягає 170 000 гривень.

Детективи слідчого управління поліції за власною оперативною інформацією та під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області провели санкціонований обшук у наркозбувача.

Вилучено понад 200 г амфетамина, 50 г PVP та 50 г канабіса, що є особливо великим розміром. Крім того, поліцейські виявили ваги, зіп-пакети та пакувальні матеріали для наркотичних речовин. Усе вилучене спрямовано на дослідження.

Встановлено, що 27-річний житель Маріуполя фасував і зберігав наркотики з метою подальшого збуту методом закладок. Незаконний бізнес припинено, поліція встановлює канал надходження «товару».

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Після отримання результатів експертизи провадження буде перекваліфіковано на ч. 3 ст.307 ККУ (зберігання наркотичних і психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 12 років позбавлення волі.