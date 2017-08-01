Поліцейські затримали 2 зловмисників, які переховувалися від покарання

Не бажаючи відповідати за вчинені наркозлочини, обвинувачені після вироку суду переховувалися та перебували у розшуку. Поліцейські затримали зловмисників та притягнули до відповідальності.

В ході проведення операції «Мак» дільничні офіцери поліції Центрального відділу виявили 28-річного чоловіка, який знаходиться у розшуку за Приморським відділенням. Зловмисник намагався уникнути покарання за скоєння злочину ще у жовтні 2017 року за ч.2 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

На рахунку чоловіка це вже друге притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції затримали 23-річного місцевого мешканця, який значився у розшуку за ч.1 ст.309 ККУ. Весь час зловмисник переховувався та змінював місце мешкання, вживав методи конспірації. Наразі вирішується питання щодо обирання запобіжного заходу за ухилення від покарання.