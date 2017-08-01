Поліцейські затримали 3 товаришів під час викрадання металобрухту

Чоловіки зрізали металеву огорожу з гаражу місцевого мешканця, аби збути її на металобрухт. Правоохоронці притягнули зловмисників до відповідальності.

До поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця, який бачив, як 3 невідомих зрізають ворота з недобудованого гаражного кооперативу.

За викликом було спрямовано патрульних поліцейських, які затримали зловмисників, коли ті саме збиралися вантажити крадене у автомобіль.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції.

Оперативники встановили особи затриманих, ними виявились місцеві мешканці, 30, 26 та 22-років.

Як з’ясувалось, аби отримати гроші приятелі мали намір збути металеву огорожу до приймальні металобрухту.

Поліцейські вилучили викрадене майно та речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.