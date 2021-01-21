Поліцейські затримали чоловіка за вбивство дружини

Зловмисник наніс жінці смертельний удар ножем у грудну клітину. Фігуранту повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вчора працівники Волноваського відділу поліції отримали повідомлення від мешканця села Кам’янка про те, що сусід вбив свою співмешканку. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та експерт-криміналіст. Правоохоронці виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Докази, зібрані на місці злочину, вказували на причетність до вбивства співмешканця загиблої.

Між подружжям виник конфлікт, господар схопив ніж та вдарив ним співмешканку. Від колото-різаної рани 50-річна жінка померла на місці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років. Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, надалі буде вирішено питання про обрання йому запобіжного заходу.