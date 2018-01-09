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Поліцейські затримали двох крадіїв, які протягом року ухилялись від покарання

Опубликовано 10 Янв 2018

ворнаручНа вулицях міста поліцейські виявили громадян,  які значаться у розшуку за скоєння злочинів майнового характеру.

У ході проведення операції «Розшук» при відпрацюванні району співробітники кримінальної поліції Кальміуського відділення зупинили чоловіка для встановлення особистості.

При перевірці документів з’ясувалось, що 22-річний хлопець ще рік тому засуджений за скоєння майнової злочину і весь цей час ухилявся від покарання.

Чоловіку інкримінується крадіжка (ч.2ст.185 Кримінального кодексу України)

Того ж дня поліцейські затримали 38-річного місцевого мешканця, який більше року ухилявся від покарання за скоєння аналогічного злочину за ч.1 ст.185 (Крадіжка) ККУ.

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