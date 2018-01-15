Последние новости

Поліцейські затримали двох жінок, які скоїли розбійний напад

Опубликовано 24 Янв 2018

imagesНа чоловіка напали дві його знайомі, які під загрозою ножа, заволоділи його мобільним телефоном.

На лінію «102» звернувся 51-річний чоловік, який повідомив, що на нього напали дві жінки і заволоділи його телефоном.

На адресу виїхали співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції.

Як з’ясувалось, напередодні ввечері постраждалий разом із знайомими розпивали спиртні напої, після чого 2 жінки взяли у руки ніж, почали погрожували і відібрали мобільний телефон чоловіка.

«По гарячих слідах» поліцейські затримали розбійниць у квартирі однієї з них. Ними виявились 36-ти і 33-річна місцеві мешканки. Жінки вже встигли закласти телефон у ломбард, а всі отримані гроші витратили.

За фактом до обох жінок відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Похожие сообщения

Конкурсе «Крок до Олімпу»

Опубликовано 24 Янв 2018

Під час пожежі загинув чоловік

Опубликовано 24 Янв 2018

Додому повернули неповнолітню, яку розшукували по всій країні

Опубликовано 23 Янв 2018

Поліцейські провели масштабну навчальну спецоперацію

Опубликовано 23 Янв 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-