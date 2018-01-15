Поліцейські затримали двох жінок, які скоїли розбійний напад

На чоловіка напали дві його знайомі, які під загрозою ножа, заволоділи його мобільним телефоном.

На лінію «102» звернувся 51-річний чоловік, який повідомив, що на нього напали дві жінки і заволоділи його телефоном.

На адресу виїхали співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції.

Як з’ясувалось, напередодні ввечері постраждалий разом із знайомими розпивали спиртні напої, після чого 2 жінки взяли у руки ніж, почали погрожували і відібрали мобільний телефон чоловіка.

«По гарячих слідах» поліцейські затримали розбійниць у квартирі однієї з них. Ними виявились 36-ти і 33-річна місцеві мешканки. Жінки вже встигли закласти телефон у ломбард, а всі отримані гроші витратили.

За фактом до обох жінок відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.